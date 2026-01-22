Врач объяснил, как прохлада помогает защититься от простуды

Сон в темноте и прохладе укрепляет иммунную систему, что крайне необходимо в период распространения респираторных вирусных инфекций. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

"Для укрепления иммунитета можно поспать 7-8 часов в абсолютной темноте и прохладе, при температуре 18-22°C. За час до сна необходимо отказаться от гаджетов", - сказал Морунов.

Врач отметил, что во время глубокого сна вырабатывается мелатонин.