Врач Морунов: для защиты от простуды нужно спать в прохладе

ТАСС

Сон в темноте и прохладе укрепляет иммунную систему, что крайне необходимо в период распространения респираторных вирусных инфекций. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

Врач объяснил, как прохлада помогает защититься от простуды
© Global Look Press
"Для укрепления иммунитета можно поспать 7-8 часов в абсолютной темноте и прохладе, при температуре 18-22°C. За час до сна необходимо отказаться от гаджетов", - сказал Морунов.

Врач отметил, что во время глубокого сна вырабатывается мелатонин.

"Это гормон, регулирующий циркадные ритмы (биологические часы), и обладающий мощной иммуномодулирующей активностью. Также во сне идет активное восстановление иммунной системы", - добавил он.