Как снизить холестерин при помощи одного продукта

В грибах содержится хитин, который способен снижать уровень холестерина, так как связывает пищевые липиды и препятствует всасыванию жиров из кишечника. Кроме того, он поддерживает нормальную функцию кишечника, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

«Грибы содержат большое количество белка, что позволяет им быть одним из основных источников белка для веганов. Кроме того, в грибах также находится много витаминов группы В, цинка, кальция, магния, йода. Еще одной составляющей является хитин – полисахарид, который способен снижать уровень холестерина и поддерживать нормальную функцию кишечника», – заметила врач.

При этом, как рассказала доктор, какой-то нормы употребления грибов не существует: при хорошей переносимости продукт можно включать в ежедневный рацион, но не более 150–200 г.