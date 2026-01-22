Врач перечислил продукты, которые негативно сказываются на качестве секса

Врач призвал исключить из меню несколько продуктов ради хорошего секса
Уролог Марк Гадзиян предупредил женщин, что если они будут кормить партнера определенными продуктами, то качество секса заметно снизится. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Гадзияна, избыток соли в рационе приводит к снижению концентрации тестостерона, а пиво обладает аналогичным свойством и дополнительно негативно влияет на половое влечение.
Также негативно влияют уровень тестостерона кофеин, соя и сахар, продолжил врач. Жирные же продукты, в которых содержится большое количество холестерина, вызывают проблемы с эрекцией. Наконец, специалист призвал не кормить мужчин белым дрожжевым хлебом, выпечкой, копчеными изделиями и чипсами.
Ранее уролог Дмитрий Журавский рассказал о причинах эректильной дисфункции. По его словам, проблемы с потенцией могут появиться при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.