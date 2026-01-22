От бабл-ти до недосыпа: диетолог назвал привычки, убивающие почки

У 26-летней жительницы Тайваня отказали почки из-за недосыпа и бабл-ти. Полгода она игнорировала тревожный симптом в виде постоянного отека и была уверена, что все дело в недостатке сна. Стресс девушка компенсировала, выпивая по два стакана бабл-ти ежедневно. Теперь она пожизненно должна ходить на процедуру диализа, сообщает MSNews. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли сладкие напитки могут «убить» почки и какие еще факторы негативно влияют на их работу.

© Вечерняя Москва

Как рассказала специалист, сладкие напитки, в том числе бабл-ти, часто содержат большое количество сахара и различных других добавок. Их регулярное употребление может способствовать лишнему весу, развитию метаболического синдрома и сахарного диабета. А эти заболевания в свою очередь могут привести к негативным последствиям и дать осложнения на почки.

Высокая концентрация потребляемого сахара тоже нарушает работу почек, так как этот орган участвует в регуляции уровня глюкозы в организме. В комбинации с недостатком сна может усугубиться нарушение обмена веществ и гормонального баланса, что негативно сказывается на здоровье в целом. Это может способствовать развитию хронических заболеваний, в том числе и болезней почек. Хронический недосып также увеличивает риск повышения артериального давления и других состояний, негативно влияющих на функцию мочевыделительной системы, — предупредила Русакова.

Однако не у каждого человека частое употребление бабл-ти в сочетании с недосыпом может вызвать такие негативные последствия и привести к отказу почек, заметила доктор.

Скорее всего, изначально у девушки уже были проблемы с почками, которые на фоне неправильного образа жизни и питания усугубились, что привело к почечной недостаточности, — предположила специалист.

На работу почек также негативно влияют:

злоупотребление алкоголем;

курение;

употребление наркотических средств;

недостаток жидкости;

неправильное питание и нарушение рациона.

А именно избыток соленой пищи, жиров в рационе тоже может способствовать повышению артериального давления, ожирению, что увеличивает риски почечных осложнений. А недостаточное потребление жидкости может привести к кристаллизации солей, что в конечном итоге приведет к образованию камней в почках и другим проблемам, — пояснила диетолог. — При этом важно понимать, что неправильное питание и вредные привычки не гарантируют того, что у человека обязательно начнутся проблемы с почками. Должно совпасть множество различных факторов.

Также некоторые медикаментозные препараты при длительном или неправильном применении могут нарушить функцию почек, добавила врач.

Для сохранения здоровья почек врач порекомендовала:

вести здоровый образ жизни;

сбалансированно питаться;

своевременно обследоваться и делать УЗИ;

избегать чрезмерного потребления алкоголя и сахара;

отказаться от других вредных привычек;

регулярно заниматься посильными кардионагрузками.

Бывают ситуации, при которых режим сна сбивается: стрессы, смена графика работы и выходных, перелеты в страны с разными часовыми поясами и другие. В итоге человек недостаточно отдыхает и не «перезаряжает» мозг, что приводит к негативным последствиям для здоровья. Как восстановить режим сна, «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога, невролога Елены Царевой.