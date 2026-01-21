Диетолог сообщил, что нужно сделать перед началом похудения

Чтобы исключить риски осложнений и «острых состояний», следует проверить гормоны, сдать анализы крови и провести УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«У нас могут быть проблемы, надо пройти обследование. Надо реально выделить какую-то квоту денежных средств для того, чтобы пройти полноценное обследование. Сдать полную расширенную биохимию. И ОАК — это клинический общий анализ крови. Я очень советую проверить гормоны, для того чтобы ваша история про то, что у вас лишний вес и какие-то проблемы, и вы как будто не стремительно за последнее время набрали, и думаете, что ничего не меняли. Обязательно проходим ультразвуковое обследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря. Если вы задумались менять свою жизнь, исключите самые острые состояния, которые не могут сразу давать о себе знать. В период кризиса, когда вы резко начнете что-то менять, они могут обостриться. Это камни в желчном, это камни в почках».

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила о «расхолаживающем» влиянии препаратов для похудения. Люди воспринимают их как «палочку-выручалочку», благодаря которой можно сбрасывать вес, не прилагая усилий.