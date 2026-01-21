Несколько практик, которые помогут снять стресс и выглядеть молодо

В современном мире, где напряжение стало нашим постоянным спутником, забота о себе выходит на первый план. Стресс — это не только внутреннее переживание, но и мощный фактор, ускоряющий старение кожи, вызывающий тусклость, появление морщин и потерю упругости.

Если вы ищете естественные, эффективные способы сохранить молодость и сияние кожи, то природа готова поделиться своими секретами. О них нам рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог с 17-летним стажем работы Алла Волобуева.

Сон — бесплатная процедура красоты

Во время сна наш организм восстанавливается и регенерирует. Недостаток же приводит к тусклости кожи, темным кругам под глазами и ускоренному старению. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки, ложитесь до 23:00, используйте шелковую наволочку (хлопок создает заломы-морщины). Создайте благоприятные условия для сна: проветривайте комнату, избегайте использования гаджетов перед тем, как лечь в постель, ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время.

«Во время глубокого сна вырабатывается гормон роста, восстанавливается коллаген. Недосып повышает кортизол, разрушающий кожу», — комментирует наш эксперт.

Природные помощники сна:

Магний — 300-400 мг перед сном (глицинат или цитрат).

Ашваганда — адаптоген, снижает кортизол, улучшает качество сна.

Мелатонин из вишни — стакан терпкого вишневого сока за час до сна.

Лаванда — эфирное масло на подушку или диффузор.

Управление стрессом — ключ к молодости

Хронический стресс — ускоритель старения через кортизол, который разрушает коллаген, истончает кожу, провоцирует воспаления. Важно научиться снимать стресс. Вот несколько советов от нашего эксперта.

Медитации — помогут достичь внутреннее равновесие, улучшить концентрацию и повысить осознанность. Они способствуют глубокому расслаблению, уменьшению тревожности и снижению кортизола на 20-30%, что напрямую отражается на внешнем виде. Делайте по 10 минут ежедневно.

Дыхательные практики — находясь в состоянии стресса, наше дыхание становится поверхностным и частым, что приводит к недостатку кислорода в тканях. Глубокое, медленное дыхание, напротив, насыщает кровь кислородом, улучшает кровообращение и способствует выведению токсинов. Например, дыхание 4-7-8 (вдох 4 секунды, задержка 7, выдох 8) активирует парасимпатическую нервную систему.

Прогулки на природе — это настоящий эликсир для кожи и души. Природа обладает успокаивающим эффектом, снижает уровень кортизола и улучшает настроение. Свежий воздух насыщает кислородом, а солнечный свет способствует выработке витамина D, который важен для здоровья кожи. 30 минут в лесу или парке каждый день значительно снизят стресс.

Адаптогены — Когда кожа подвергается воздействию стрессовых факторов, адаптогены защищают ее, блокируя раздражителей и защищая от повреждения. Они помогают коже адаптироваться к агрессивной среде, укрепляют ее барьерные функции и снижают проявления воспалений, покраснений. Введите в рацион родиолу, ашваганду, женьшень, элеутерококк — они помогают организму адаптироваться к стрессу

Детокс-практики

Процесс очищения организма от вредных веществ — важный этап для сохранения молодости кожи. Регулярные детокс-практики дадут долгосрочный и безопасный результат.

Сухой массаж щеткой — стимулирует лимфоток, выводит токсины, улучшает кровообращение. Делайте утром на сухую кожу по направлению к сердцу перед душем.

Баня/сауна — раз в неделю. Выводит токсины через кожу, стимулирует кровообращение, обновляет клетки.

Детокс-смузи — шпинат, огурец, сельдерей, петрушка, зеленое яблоко, имбирь, лимон. Очищает изнутри, насыщает антиоксидантами.