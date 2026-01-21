Диетолог Русакова рассказала, как помело может изменить действие некоторых лекарств
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что зимой наступает сезон помело, но некоторым людям этот фрукт употреблять не стоит.
Она отметила, что у людей, склонных к аллергии на цитрусовые, может возникнуть аллергическая реакция, особенно если ранее были проблемы с апельсинами или мандаринами.
Специалист подчеркнула, что из-за кислого вкуса помело не рекомендуется есть на голодный желудок, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, Русакова предупредила, что фрукт противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки во время обострения, чтобы не усугубить симптомы.
А еще у помело есть определенные механизмы взаимодействия с некоторыми лекарственными средствами. Например, он может повлиять на статины и изменить их воздействие на человека. Поэтому перед тем, как добавить этот цитрус в рацион, стоит проконсультироваться с врачом, — порекомендовала доктор в беседе с «ВМ».
Определенной категории людей нельзя есть слишком много цитрусовых, чтобы не спровоцировать развитие аллергии или сахарного диабета. Подробнее о пользе и вреде этой группы фруктов — в материале «Вечерней Москвы».