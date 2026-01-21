Популярное белье оказалось причиной серьезных проблем со здоровьем

Хирург «Скандинавского Центра Здоровья» Дмитрий Монахов заявил, что утягивающие трусы, корсеты и плотные пояса могут спровоцировать развитие серьезных проблем со здоровьем. Провокатором каких заболеваний может стать корректирующее белье, он рассказал «Ленте.ру».

«Утягивающее белье помогает визуально уменьшить талию, но при длительном ношении может вызывать боль в животе и изжогу. У людей с ослабленной передней брюшной стенкой из-за ожирения, беременности, диастаза или перенесенных операций такое сдавление перегружает пупочное кольцо, паховый канал и зону рубца — это может привести к грыже», — предупредил Монахов.

Он объяснил, что плотное сдавление по окружности талии уменьшает доступный объем брюшной полости. Из-за этого внутренним органам приходится располагаться в меньшем пространстве, поэтому растет давление на стенки, особенно при наклонах, подъеме тяжестей, кашле и натуживании. «Слабыми местами» брюшной стенки врач назвал пупок, паховую область и белую линию живота (полоска ткани между прямыми мышцами).

По словам Монахова, на небезопасное сдавление брюшной полости указывают глубокие полосы на коже живота, которые не исчезают в течение 20-30 минут после снятия белья, и выраженные валики над и под линией утяжки. Должны насторожить и распирание, покалывание, онемение, чувство, что не получается сделать глубокий вдох, необходимость расстегнуть пояс после небольшой порции еды. Если на этом фоне возникают изжога, отрыжка и тянущие боли или ощущение «шара» в пупке или паховой складке при нагрузке, хирург рекомендовал обратиться к хирургу.

