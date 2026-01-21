Перечислены самые полезные зимние виды спорта

Они укрепляют сердце и иммунитет. Терапевт Сергей Исковских в беседе с aif.ru рассказал о пользе зимних видов спорта и их влиянии на здоровье.

По словам эксперта, такие активности, как лыжи и коньки, — это «турборежим для сердца»: они сжигают 500-800 ккал в час, укрепляют миокард и снижают уровень холестерина на 10-15%. Регулярные занятия повышают максимальное потребление кислорода, что на 30% снижает риск инфаркта. Сноуборд и фигурное катание развивают баланс и координацию, помогая в профилактике остеопороза.

«Из личного опыта скажу: благодаря ежедневному бегу на лыжах я теряю три-пять килограммов за сезон. Считаю, что это отличный вариант привести себя в форму к летнему отпуску», — поделился Исковских.

Зимний спорт также положительно влияет на психику: выброс эндорфинов и адреналина помогает бороться с депрессией, улучшает сон и укрепляет иммунитет за счёт активации Т-клеток на свежем морозном воздухе.

Начинать лучше с 20-30 минут два-три раза в неделю. Лыжи подходят для развития выносливости, коньки — ловкости, хоккей — для командного духа.