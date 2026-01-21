Женщинам перечислили шесть неочевидных причин внезапной бессонницы

Врачи Факундо Ногейра и Рамиро Эредиа, а также психолог Мариам Холмс перечислили шесть неочевидных причин бессонницы у женщин. Их слова приводит издание Infobae.

Первой причиной внезапных проблем со сном Холмс назвала гормональные изменения, которые регулярно происходят в женском организме. В качестве примера она привела половое созревание, менструацию, менопаузу, беременность и послеродовой период. Во-вторых, бессонница может возникнуть из-за стресса, вызванного большой ответственностью за ведение домашнего хозяйства и заботу о семье. В-третьих, женщины значительно чаще подвержены ночным размышлениям на различные темы, которые затрудняют засыпание, добавила врач.

По словам Эредии, бессонницу может спровоцировать и апноэ, но это заболевание врачи диагностируют у женщин недостаточно часто, поэтому они не получают адекватное лечение. Кроме того, у женщин чаще встречаются психические расстройства, такие как депрессия и тревога, тесно связанные с нарушением сна.

В свою очередь, Ногейра отметил, что любые привычки, обеспечивающие физическую или умственную стимуляцию, негативно отражаются на качестве ночного отдыха. Среди них он упомянул вечернее использование гаджетов, интенсивную работу или физическую активность перед тем, как лечь в постель, а также систематическое несоблюдение режима сна.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила, что сон менее шести часов в сутки негативно влияет на здоровье. По ее словам, хронический недосып приводит к проблемам с иммунитетом.