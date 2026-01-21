Как объятия влияют на психику и когда они могут навредить здоровью

Международный день объятий ежегодно отмечают 21 января. Объятия являются одним из важнейших способов выражения чувств, и они полезны для психики. Однако в некоторых случаях близкий тактильный контакт может негативно отразиться на здоровье. О пользе и вреде объятий — в материале «Вечерней Москвы».

Почему объятия так полезны

По словам врача-психиатра, психолога, сексолога Алексея Вилкова, объятия очень полезны для эмоционального и физического состояния человека.

«Исследования доказали, что при частых и регулярных объятиях происходит изменение гормонального фона. Вырабатывается окситоцин — гормон спокойствия, который повышает эмоциональную привязанность, уменьшает уровень тревоги. А также «гормоны счастья» — эндорфин и дофамин, которые вызывают положительные эмоции от прикосновений. Такая реакция на объятия формируется еще в детстве. Когда мама обнимает ребенка, активизируются тактильные рецепторы, и он получает положительные эмоции», — рассказал специалист.

Для сохранения психического благополучия необходимо как минимум восемь–девять объятий в день, сообщил психолог:

«Такое количество поддерживает баланс психологического здоровья и является сильнейшим фактором защиты от регулярного ежедневного стресса».

Однако объятия не всегда могут приносить удовольствие. Есть люди, которые их не любят. Все дело в том, что у них развиты другие системы восприятия, например аудиальная (способность воспринимать и запоминать информацию преимущественно через слух — прим. «ВМ»), пояснил эксперт.

«В таком случае нужно уважать их личные границы. С такими людьми можно использовать альтернативные варианты взаимодействия: душевные разговоры, комплименты, приятные слова, открытое обсуждение текущего положения дел или проблем в атмосфере доверия, принятия, взаимности. Это тоже будет давать им ощущение спокойствия, поддержки и положительные эмоции», — посоветовал Вилков.

Чем можно заразиться во время объятий

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, в первую очередь через объятия можно заразиться респираторными инфекциями:

«Вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, можно подхватить при объятиях. В этот момент происходит близкий контакт лицом к лицу, и человек, если он болен гриппом, коронавирусной инфекцией, корью, краснухой или ветряной оспой, может передать эти заболевания другому».

Также, по мнению специалиста, через объятия можно заразиться кожными заболеваниями.

«Если у человека есть воспалительное заболевание кожи, например стрептодермия, и он щекой прижимается к чужому лицу, то микробы могут легко передаться», — предупредила Чернышова.

Кроме того, через объятия можно заразиться:

педикулезом;

грибковыми заболеваниями;

паразитами.

