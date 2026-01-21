Какие три продукта особенно опасны для здоровья кишечника

Сырые устрицы, мороженое и сладкие газированные напитки могут серьезно вредить здоровью кишечника. Об этом предупредил физиолог-гастроэнтеролог Джордан Хаворт из США в беседе с Daily Mail.

По словам врача, один из самых недооцененных рисков связан с употреблением устриц, особенно в сыром виде. Эти моллюски фильтруют воду и накапливают вирусы и бактерии, из-за чего часто становятся причиной пищевых отравлений. Повторяющиеся эпизоды кишечных инфекций и желудочных колик, отметил Хаворт, могут со временем привести к хроническим проблемам, включая синдром раздраженного кишечника. Сам врач отмечает, что принципиально избегает сырых устриц именно из-за их микробиологической опасности.

Вторым проблемным продуктом гастроэнтеролог назвал мороженое. Помимо высокого содержания сахара и насыщенных жиров, в нем часто присутствуют эмульгаторы — добавки, которые придают продукту однородную текстуру. Эти вещества, по словам Хаворта, могут раздражать слизистую кишечника и негативно влиять на его барьерную функцию при регулярном употреблении.

Третью позицию в списке нежелательных продуктов заняли сладкие газированные напитки.

«Избыток сахара в них служит питательной средой для вредных бактерий в кишечнике и может усиливать воспалительные процессы. Кроме того, подсластители, используемые в некоторых напитках, способны нарушать баланс кишечного микробиома», — отмечает эксперт.

Врач сослался на экспериментальные исследования на животных, показавшие, что такие добавки ослабляют защитный слой кишечника и делают его более уязвимым к воспалению и инфекциям.