Эксперт назвал три неочевидных способа «прокачать» мозг

Как развивать память, внимание и многозадачность без скучных тренировок? Методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университет Елизавета Куликова рассказала о неочевидных, но эффективных способах развития когнитивных навыков.

Компьютерные игры. Сегодня видеоигры рассматривают не только как досуг, но и как инструмент для усиления мозговой активности. Они помогают развивать восприятие, зрительно-пространственные представления, внимание, скорость реакции и память. Геймификация и спецэффекты также тренируют навык многозадачности и оказывают нейропластический эффект, то есть помогают мозгу адаптироваться и меняться.

Спорт. Регулярная физическая активность не только укрепляет тело, но и улучшает работу мозга: развивает координацию, концентрацию внимания и снижает уровень стресса.

Искусство. Не обязательно быть искусствоведом, чтобы использовать искусство для развития когнитивных навыков. Достаточно сосредоточиться на одной картине, детально её рассматривать и обращать внимание на мелкие детали, анализируя их значение. Это тренирует фокус и наблюдательность.

Настольные игры. Настольные игры по эффекту похожи на компьютерные, но имеют дополнительное преимущество — живое общение. Они также развивают стратегическое мышление, память и умение взаимодействовать с другими.