Как питаться так, чтобы худеть ночью

Врачи предупреждают, что поздний ужин может негативно сказаться на обмене веществ и привести к проблемам со здоровьем. В частности, употребление пищи перед сном блокирует выработку гормона, который помогает сжигать жир в ночное время. Это может вызвать отёки и ощущение тяжести на следующий день.

Чтобы избежать этих проблем, важно соблюдать определённые правила питания. Врач-аллерголог, иммунолог и нутрициолог Мария Чиркова в беседе с 450media.ru подчеркнула: если ваша цель — похудеть, то важно понимать, что для этого необходим хороший обмен веществ и правильный ужин. Только в этом случае можно рассчитывать на сжигание жира в ночное время.

Например, если вы поужинали после 20:00, это может вызвать скачок инсулина, который, в свою очередь, замедлит выработку гормона роста. Гормон роста является жиросжигающим, поэтому его недостаток может привести к тому, что вы не будете сжигать жир в ночное время.

«Инсулин выбрасывается где-то в 7–8 часов вечера, это физиологичный его выброс, поэтому нельзя есть после 7–8 часов. Соответственно, если вы поели, вы лишний раз вызвали скачки инсулина, который является антагонистом гормона роста. И если вы повысили инсулин в ночь, то ночной выброс гормона роста замедляется, и ночью вы жир сжигать не будете», — объяснила эксперт.

Кроме того, вечером не рекомендуется употреблять солёные и молочные продукты. Они могут вызвать задержку жидкости в организме, особенно если у вас высокий уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому важно понимать, когда и что вы едите, чтобы регулировать свой обмен веществ.

Также стоит помнить, что перед тренировкой не рекомендуется есть за 2 часа. Это связано с тем, что повышенный уровень инсулина после приёма пищи может замедлить процесс жиросжигания во время тренировки.