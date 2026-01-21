Как питаться так, чтобы худеть ночью

Нутрициолог Мария Чиркова рассказала, как питаться, чтобы худеть ночью
Врачи предупреждают, что поздний ужин может негативно сказаться на обмене веществ и привести к проблемам со здоровьем. В частности, употребление пищи перед сном блокирует выработку гормона, который помогает сжигать жир в ночное время. Это может вызвать отёки и ощущение тяжести на следующий день.
Чтобы избежать этих проблем, важно соблюдать определённые правила питания. Врач-аллерголог, иммунолог и нутрициолог Мария Чиркова в беседе с 450media.ru подчеркнула: если ваша цель — похудеть, то важно понимать, что для этого необходим хороший обмен веществ и правильный ужин. Только в этом случае можно рассчитывать на сжигание жира в ночное время.
Например, если вы поужинали после 20:00, это может вызвать скачок инсулина, который, в свою очередь, замедлит выработку гормона роста. Гормон роста является жиросжигающим, поэтому его недостаток может привести к тому, что вы не будете сжигать жир в ночное время.
«Инсулин выбрасывается где-то в 7–8 часов вечера, это физиологичный его выброс, поэтому нельзя есть после 7–8 часов. Соответственно, если вы поели, вы лишний раз вызвали скачки инсулина, который является антагонистом гормона роста. И если вы повысили инсулин в ночь, то ночной выброс гормона роста замедляется, и ночью вы жир сжигать не будете», — объяснила эксперт.
Кроме того, вечером не рекомендуется употреблять солёные и молочные продукты. Они могут вызвать задержку жидкости в организме, особенно если у вас высокий уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому важно понимать, когда и что вы едите, чтобы регулировать свой обмен веществ.
Также стоит помнить, что перед тренировкой не рекомендуется есть за 2 часа. Это связано с тем, что повышенный уровень инсулина после приёма пищи может замедлить процесс жиросжигания во время тренировки.
«Если вы гуляете, допустим, со сладким кофе, вы автоматически мешаете себе худеть, потому что вы создаете высокий инсулин, низкий гормон роста, и жиросжигание у вас замедлено. Поэтому гуляем с водичкой», — посоветовала нутрициолог.