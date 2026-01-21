Какая одежда может навредить вашему здоровью

В своем гардеробе лучше избегать чрезмерно обтягивающей одежды, в том числе нижнего белья и ремней, потому что такие вещи могут деформировать позвоночник и внутренние органы, а также привести к нарушению осанки и ухудшению кровообращения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, они не советуют выбирать слишком узкие джинсы, которые также нарушают кровообращение и сдавливают внутренние органы в тазовой области. Специалисты также советуют не носить ежедневно туфли на каблуке выше 5 см, потому что это грозит деформацией позвоночника и стопы, уменьшением притока крови к голове и смещением внутренних органов.

«Высокие каблуки могут выглядеть эффектно, но они также могут нанести вред здоровью. Важно помнить о мере и чередовать обувь на каблуке с удобной обувью на плоской подошве. Регулярные упражнения для стоп и спины помогут снизить негативное воздействие каблуков на организм», — добавили в сообщении.

Уролог-андролог Андрей Смерницкий до этого говорил, что ношение узких и некомфортных джинсов может привести к проблемам со здоровьем. По его словам, такая одежда может сдавливать бедренные сосуды и нарушать кровоснабжение. Из-за синдрома сдавления бедренного нерва могут возникнуть онемение и жжение в наружной стороне бедра.