Врачи поделились идеальной формулой полезного для сердца завтрака

Правильный утренний приём пищи помогает нормализовать обмен веществ, стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на сердце. Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн раскрыли ключевые принципы завтрака, полезного для сердечно-сосудистой системы.

По словам медиков, отказ от завтрака повышает риски развития гипертонии, нарушения липидного профиля и набора лишнего веса, что напрямую вредит сердечно-сосудистой системе.

Идеальный завтрак, по мнению экспертов, должен включать четыре ключевые группы продуктов:

медленные углеводы (овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб) для длительного чувства сытости;

белки (яйца, творог, йогурт, бобовые) для поддержания метаболизма;

полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) для снижения уровня «плохого» холестерина;

овощи и фрукты как источник клетчатки и антиоксидантов для укрепления сосудов.

Врачи также рекомендуют отказаться на завтрак от обилия сладостей, жареных блюд и кофеиносодержащих напитков натощак. Они могут провоцировать скачки давления и энергии, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.