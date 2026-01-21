Баня или сауна: кардиолог объяснил, кому какой вариант полезнее

Выбор между баней и сауной — это не просто вопрос личных предпочтений. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог и специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова в беседе с aif.ru объяснила, кому и какой вид глубокого прогревания может быть полезнее, исходя из состояния здоровья и возраста.

В русской бане температура колеблется от 45 до 70 °C при высокой влажности (до 60–70%). Такой «тяжёлый» пар глубоко прогревает тело, оказывая эффект обволакивающего тепла. Влажный пар с эфирными маслами (эвкалипт, пихта) даёт ингаляционный эффект. Веник улучшает кровообращение и снимает стресс.

Такой вид прогревания подходит людям после физических нагрузок, при ощущении ломоты в теле, а также при заболеваниях дыхательной системы (если нет обострений). Важно учитывать, что высокая влажность создаёт серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Что касается сауны, то в ней температура выше — от 70 до 90 °C, но влажность минимальна (10–20%). Сухой жар сильнее воздействует на кожу, вызывая активное потоотделение для охлаждения организма.

Такой эффект подойдёт спортсменам для расслабления мышц после тренировки. Сухое тепло также может облегчить состояние при некоторых кожных заболеваниях, но строго после консультации с дерматологом. Обильное потоотделение способствует детоксу и очищению кожи.

Для обоих видов процедур есть общие противопоказания: острые воспаления, гипертония, тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, онкология, тромбозы, эпилепсия и лихорадка.