С чем связан рост заболеваемости норовирусом в России

Норовирусная инфекция — острое заболевание желудочно-кишечного тракта, которому одинаково подвержены все возрастные группы населения. Возбудитель инфекции — Норволк вирус — распространён во всем мире, в том числе по всей территории России.

Об этом рассказала в беседе с RT Анна Мартынова, врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России.

«Заболевание имеет осенне-зимне-весеннюю сезонность, что в первую очередь связано с ведущим путём передачи этой инфекции — контактно-бытовым, то есть через различные поверхности, предметы быта (дверные ручки, выключатели, вентили кранов, мобильные телефоны). Важным фактором служит низкая инфицирующая доза вируса, а также высокая восприимчивость к нему людей — для возникновения симптомов болезни достаточно нескольких вирусных частиц», — заявила она.

По словам эксперта, в середине зимы рост заболеваемости можно связать с продолжительными зимними праздниками: посещение многолюдных мест, праздничных мероприятий, визиты к друзьям и знакомым, снижение иммунитета — всё это способствует дополнительной активизации Норволк вируса.

Отмечается, что норовирус крайне устойчив во внешней среде — на предметах обихода, бывших в контакте с больным человеком, вирус может сохраняться до 28 дней.

«Уберечься от вируса поможет регулярная уборка помещений с применением моющих средств, тщательное и регулярное мытьё рук, особенно перед едой и после посещения туалета. При уходе за больным человеком важно выделить отдельный комплект посуды и столовых приборов. Средства личной гигиены и полотенце также должны быть отдельными», — пояснила собеседница RT.

При посещении культурно-массовых мероприятий, в туристических поездках важно помнить про средства гигиены рук, такие как влажные салфетки и карманные кожные антисептики, посоветовала Мартынова.

«В поездках, особенно с детьми, особую важность имеет выбор точки питания — употреблять пищу стоит только в тех местах, в отношении которых есть уверенность в качестве продуктов и соблюдении санитарно-гигиенических стандартов», — заключила она.

Ранее стало известно, что у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы, выявили норовирус.