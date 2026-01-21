Как отказ от глютена помогает похудеть

Отказ от глютена, который актер Мэтт Дэймон недавно назвал причиной своего похудения, вновь подогрел споры о пользе безглютеновой диеты. Однако научные данные показывают: снижение веса в таких случаях чаще связано не с самим глютеном, а с изменением структуры питания. Об этом сообщает портал The Conversation.

Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене, а значит, и в привычных продуктах вроде хлеба, макарон и круп. Для большинства людей он безопасен. Исключение составляют пациенты с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором глютен повреждает слизистую тонкого кишечника и нарушает всасывание питательных веществ. Еще одна группа — люди с нецелиакийной чувствительностью к глютену, у которых он может вызывать вздутие, изжогу и другие симптомы. В этих случаях безглютеновая диета действительно необходима.

Но для здоровых людей отказ от глютена не дает доказанных преимуществ для снижения массы тела. Исследования показывают, что у людей без целиакии нет значимой разницы в весе и проценте жира между глютенсодержащим и безглютеновым рационом. При этом продукты с глютеном являются важным источником клетчатки и витаминов группы B, а их исключение может привести к дефицитам.

Эффект «похудения» на безглютеновой диете чаще объясняется простыми механизмами. Исключая глютен, люди обычно отказываются от пиццы, фастфуда, выпечки и других калорийных блюд. Это снижает общее потребление калорий. Кроме того, уменьшение доли углеводов ведет к потере гликогена — запаса углеводов в организме, который удерживает воду. Вместе с ним уходит и жидкость, создавая впечатление быстрого снижения веса в первые недели.

Есть и визуальный эффект: пшеница содержит ферментируемые углеводы — фруктаны, которые у некоторых людей вызывают газообразование и вздутие. При их исключении живот становится более плоским, что также может восприниматься как потеря жира.

При этом ученые предупреждают: без медицинских показаний безглютеновая диета может быть даже вредной. Наблюдательные исследования связывают низкое потребление глютена с повышенным риском диабета второго типа, а высокое — с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. Причина может крыться в составе промышленных безглютеновых продуктов: чтобы компенсировать отсутствие глютена, производители нередко добавляют больше сахара и насыщенных жиров, снижая при этом содержание белка и клетчатки.

Таким образом, отказ от глютена сам по себе не является «волшебным» способом похудеть. Если вес снижается, это почти всегда результат общего сокращения калорий и изменения пищевых привычек, а не исключения одного конкретного белка.