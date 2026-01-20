Что нельзя есть натощак

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

© РИА Новости

Не ешьте это на голодный желудок

По ее словам, есть группы продуктов, которые лучше исключить из рациона с утра, среди них:

Острое и перченое

«Не стоит есть очень острую или сильно перченую пищу с утра. Это раздражает слизистую оболочку желудка», — пояснила Чернышова.

Сладкое

Не рекомендовано, как рассказала врач, употребление на голодный желудок сладких продуктов — печенья, тортов, конфет или напитков с высоким содержанием сахара.

«Это нарушит обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, пользы от такого завтрака или перекуса будет больше», — порекомендовала нутрициолог.

Спиртное

Алкоголь на голодный желудок приводит к быстрому опьянению, которое трудно контролировать, сказала Чернышова. Также крепкие спиртные напитки раздражают слизистую оболочку желудка.

Кислое

«Такие продукты тоже сильно раздражают оболочку желудка, могут вызвать гастрит или язву», — заметила специалист.

Соки, фреши

В таких напитках много сахара, который быстро усваивается и сильно повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому от них Чернышова рекомендовала отказаться.

Лучшие приемы пищи натощак

Как рассказала врач, вариантов завтрака или правильного перекуса очень много. Лучше отдавать предпочтение пище, которая не раздражает желудок и не содержит в составе простых углеводов и сахара.

Каши — они обволакивают стенки желудка. Такая еда полезна при гастритах или воспалениях.

Белковые и молочные продукты — этот вариант пищи на голодный желудок тоже является полезным, но важно, чтобы творог и йогурт были с минимальным содержанием сахара, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

Кофе и чай — если человек не имеет проблем с желудком, то чашка кофе на голодный желудок не будет во вред, но заменять прием пищи напитком полностью не стоит.

«Если пить только один сладкий кофе на завтрак или во время перекуса, он станет раздражителем для слизистой и не насытит надолго, — объяснила Чернышова. — Также кофе с молоком достаточно сильно повышает уровень сахара в крови, потому что в нем много молочного сахара из лактозы».

