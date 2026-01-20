Зима — это не только пушистый снег и уютные вечера, но и время, когда наш организм особенно уязвим. Холодный воздух, перепады температур, отопление, которое сушит слизистые, — все это может стать причиной неприятных заболеваний, в том числе и гайморита.

Но правильное дыхание поможет защититься от этой напасти. Как правильно дышать в холодное время года, нам рассказала врач-оториноларинголог Анна Гулакова.

Почему зимой гайморит становится частым гостем

Гайморит — это воспаление в гайморовых или верхнечелюстных пазухах. «Заработать» это заболевание из-за неправильного дыхания на морозе невозможно, так как причиной являются вирусы и бактерии.

«Но неправильная анатомия носа, например, искривление перегородки или блок соустье (те маленькие дырочки, через которые происходит вентиляция пазух), могут привести к отеку слизистой на фоне холодного воздуха, что иногда может привести к гаймориту», — поясняет врач.

Вот некоторые причины, почему появляется воспаление:

Холодный воздух — когда мы вдыхаем холодный воздух, слизистая оболочка носа сужается, кровообращение ухудшается, и она становится менее способной бороться с вирусами и бактериями.

Сухой воздух — отопление в помещениях сильно сушит воздух, а вместе с ним и слизистую носа. Сухая слизистая теряет свои защитные функции, становится более восприимчивой к инфекциям.

Перепады температур — резкие переходы из тепла в холод и обратно ослабляют иммунитет и делают нас более уязвимыми к инфекциям.

Как правильно дышать зимой, чтобы не заболеть

Несмотря на то, что вдыхание на холоде через нос не может привести к гаймориту, все же есть несколько правил. Вот что советует делать оториноларинголог:

Старайтесь на морозе дышать носом, а не ртом. Так воздух, проходя через нос и пазухи, согревается. Вдох и выдох должны быть медленными и плавными, чтобы, проходя через носоглотку, воздух успел согреться. Шарфы и балаклавы, которые также способствуют согреванию вдыхаемого воздуха, нужно регулярно стирать. Потому что на них накапливается конденсат — уютная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. Если нос закладывает на холоде, не «продавливайте» дыхание силой и не делайте частые резкие вдохи. Лучше замедлиться, перейти на более спокойный темп ходьбы и дать слизистой адаптироваться. Перед выходом на улицу полезно очистить нос от слизи: аккуратно высморкаться поочередно каждой ноздрей без чрезмерного усилия. При склонности к сухости и коркам можно заранее увлажнить слизистую солевым спреем. Следите за влажностью воздуха дома, потому что пересушенный воздух ухудшает работу слизистой и ее защитные свойства. Оптимальная влажность в помещении зимой — примерно 40-60%, и этого часто достаточно, чтобы нос лучше «работал» на улице. Пейте достаточно жидкости: при обезвоживании слизь становится вязкой и хуже выводится из полости носа и пазух. Если используете сосудосуживающие капли, делайте это только коротким курсом и строго по инструкции, чтобы не сформировать медикаментозный ринит. Для людей с аллергическим ринитом или хроническим воспалением носа мороз может стать дополнительным раздражителем и усиливать отек слизистой. «В таких случаях важно держать базовую терапию под контролем и не отменять назначенные врачом противовоспалительные назальные спреи самовольно. Перед длительной прогулкой можно использовать барьерные средства (например, на основе целлюлозы), чтобы уменьшить контакт слизистой с раздражителями. И, конечно, утепляйте лицо: маска, шарф или бафф снижают раздражающее действие холодного воздуха, но их нужно менять, если они становятся влажными», — рекомендует врач.

Если заложенность и густые выделения держатся более 10 дней без улучшения или состояние «второй волной» ухудшается после простуды, стоит обратиться к ЛОР-врачу.

«Если настораживают выраженные боли в области щеки или лба, усиление боли при наклоне головы, гнойные выделения, температура, а также односторонняя заложенность с неприятным запахом — это тоже повод идти к специалисту», — рассказывает Анна.

Важно помнить, что далеко не каждый насморк — это гайморит, и антибиотики нужны не всегда. Правильный диагноз обычно ставится по осмотру, иногда с эндоскопией полости носа и при необходимости с визуализацией пазух.