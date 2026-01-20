Как правильно заваривать и пить зеленый чай, чтобы получить только пользу

Зеленый чай — это, пожалуй, самый честный и полезный напиток из всех. Это не просто чай, а целая аптечка в одной чашке. В нем нет агрессивной горечи или излишней терпкости, только мягкий, свежий вкус, который бодрит лучше любого кофе, пишет автор канала «Домашняя лаборатория».

Секрет энергии — катехины. Именно они, эти мощные антиоксиданты, защищают наши клетки и помогают чувствовать себя моложе. А уникальное сочетание кофеина и L-теанина дает не нервную дрожь, как после эспрессо, а ровную, спокойную концентрацию, что идеально для рабочего утра. К тому же, регулярная чашка чая помогает держать холестерин в узде и, что уж греха таить, немного помогает контролировать вес.

Но есть нюансы: не стоит пить его литрами, особенно на голодный желудок — слизистая скажет вам «спасибо» за изжогу. И помните про время: после обеда лучше перейти на воду или травяной чай, иначе бессонница обеспечена. При анемии тоже стоит быть осторожным.

Лучший вариант — качественный листовой чай, ни в коем случае не кипяток (идеально 70-80°C). Пары чашек в день вполне достаточно.

«ГлагоL» предупреждал о потенциальных рисках частого употребления горячего чая. По словам врачей, слишком крепкий чай из-за кофеина может вызвать тахикардию и усилить тревогу, а чрезмерно горячий напиток — повредить слизистую и повысить риск развития онкологических заболеваний. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение некрепкому и теплому чаю, особенно травяным сборам с успокаивающим эффектом.