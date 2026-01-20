Раскрыт неочевидный секрет стройности и долголетия

Исследователь долголетия и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер раскрыл неочевидный секрет стройности и долголетия. Его слова приводит Daily Mail.

Бюттнер рассказал, что, путешествуя по «голубым зонам» планеты и наблюдая за долгожителями, заметил одну общую черту: они никогда не перекусывают между приемами пищи. «Мы четко увидели следующую закономерность. У людей, доживших до 100 лет, был плотный завтрак, обед среднего размера и небольшой ужин. Затем пищеварительная система отдыхала в течение 14 часов. Также она отдыхала между приемами пищи», — отметил ученый.

Бюттнер подчеркнул, что многие современные диетологи советуют совершенно противоположенное. Они требуют добирать дозу белка, клетчатки, пить пищевые добавки. Однако наиболее эффективным принципом питания, по его мнению, является постоянство и отсутствие перекусов.

Ранее Бюттнер рассказал о привычке, которая помогает долгожителям сохранять ясность ума до глубокой старости. По его мнению, общительность и социальная активность являются лучшими методами профилактики деменции.