Врач рассказала, чем опасны колебания активности Солнца для здоровья

Они несут риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета

Риск обострения хронических болезней и развития сердечно-сосудистых заболеваний появляется у людей в связи с колебаниями солнечной активности. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

Опасны ли магнитные бури для человека

"В последние годы усилия ученых направлены на изучение влияния климатических факторов, включая повышенный электромагнитный фон и колебания солнечной активности, на здоровье людей. Подтверждено негативное влияние этих факторов на метаболизм организма, гемостаз и липидный профиль - ведущей составляющей риска развития сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического происхождения", - сказала она.

Ларина пояснила, что несколько исследований показали, что изменение солнечной активности влияет на организм человека. Это проявляется реагированием коры надпочечников и повышенной активностью вегетативной нервной системы. Страдает и сердечно-сосудистая система, особенно при гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий. Выявляются и нарушения свертываемости крови.

У пациентов, имеющих хронические заболевания возможно ухудшение общего самочувствия, проявляющееся повышением уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений, повышенной сонливостью или бессонницей, головной болью. При этом наличие факторов риска развития заболеваний, таких как курение, малоподвижный образ жизни, нарушение липидного обмена, ожирение, может усугубить воздействие внешних факторов и ухудшить показатели здоровья.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января, сообщили ранее ТАСС в Институте прикладной геофизики. В результате мощной вспышки в том числе в 200 раз увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.