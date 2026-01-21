Чем опасны безалкогольные виды крепких спиртных напитков

Главный врач частной психиатрической клиники, психиатр и нарколог Василий Шуров считает, что безалкогольные виды крепких спиртных напитков не несут никакой смысловой нагрузки. Кроме того, в ряде случаев они могут быть вредны. Об этом пишет Общественная служба новостей.

© Вести Подмосковья

«Если мы говорим о зависимых людях, то упаси Бог, все эти игры без градуса ведут их к срыву. Будь это безалкогольное пиво или безалкогольное крепкое — вроде организму человек не вредит, а по итогу один-два раза попьет и потом все равно перейдет к настоящему алкоголю. Потому что пьют ради состояния опьянения. А если у человека нет зависимости, то зачем ему вообще это надо? Совершенно непонятно», - отметил доктор.

Он предполагает, что появление подобных напитков - самопродвижение брендов и в итоге попытка заработать. Другого смысла в «крепких» вариантах без градусов нет. Безалкогольную водку он назвал абсолютно бесполезной, так как вряд ли есть люди, которые будут пить ее ради вкуса. Другое дело - безалкогольное пиво, которое все же сохраняет часть вкусовых качеств оригинала. Виски и джин без градусов теоретически могут пригодиться как компоненты для безалкогольных коктейлей, но и это, по мнению нарколога, сомнительно.