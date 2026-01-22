Как правильно есть мясо, птицу и рыбу, чтобы продлить жизнь

Врач объяснил правила употребления белковой пищи. Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с aif.ru рассказал, как правильно включать в рацион мясо, птицу и рыбу, чтобы получить от них максимальную пользу.

По словам эксперта, красное мясо (говядина, свинина, баранина) — незаменимый источник витамина В12 и гемового железа, которое хорошо усваивается. Особенно это важно для женщин, склонных к анемии. Однако избыток красного мяса — более двух порций в неделю — повышает риск рака толстой кишки, молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. Жирные сорта, особенно свинина, увеличивают риск болезней сердца.

Птица (курица, индейка) не несёт таких рисков, как красное мясо. Её можно употреблять чаще. Что касается рыбы, наибольшую пользу приносит жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лососёвые) — 2–3 порции в неделю снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Белая рыба (речная или морская) нейтральна, но остаётся хорошим источником белка.

Колбасы, сосиски, копчёности — даже из птицы — значительно повышают риск рака толстой кишки из-за канцерогенов. Их следует есть очень редко, рекомендует врач.

Также важно выбирать щадящие методы готовки: варка, тушение и запекание предпочтительнее жарки и копчения. Сырое мясо и рыба опасны из-за риска заражения бактериями и паразитами.