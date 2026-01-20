Названы наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

Оптимальным временем для отпуска, способствующим максимальному восстановлению организма, являются май, июнь, сентябрь и октябрь. Об этом сообщил РИА Новости терапевт Иван Еременко из Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области.

Еременко подчеркнул, что выбор месяца для отпуска напрямую влияет на восстановление организма и профилактику стресса. По его словам, поздняя весна и ранняя осень — лучшее время с точки зрения здоровья. В этот период наблюдается умеренная температура, продолжительный световой день, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Такие условия позволяют организму полноценно отдохнуть, улучшить качество сна, нормализовать гормональный фон и укрепить иммунитет.

По словам врача, весенний отпуск помогает активизировать обмен веществ после зимы и заряжает энергией. Осенний же отдых, по мнению Еременко, даст возможность снизить риск сезонной усталости и подготовить организм к уменьшению светового дня и зимнему стрессу.

Несмотря на пользу летнего пляжного отдыха, длительное пребывание на жаре создает излишнюю нагрузку на сердце и кожу, особенно при активном времяпрепровождении, предупредил специалист.

«Зимние отпуска в холодных регионах требуют правильной подготовки: терморегуляция, одежда по погоде и постепенная адаптация, иначе повышается риск переохлаждения и простудных заболеваний», — добавил терапевт.

