Как с помощью питания избавиться от зимней хандры

Плохое настроение и апатию, которые появляется зимой из-за недостатка солнца, можно скорректировать с помощью правильно выстроенного плана питания. По словам врача-эндокринолога Анны Одерий, зимой организму нужны дополнительные источники энергии.

Победить хандру, апатию и улучшить настроение поможет правильное и сбалансированное питание. При этом в рационе должны присутствовать продукты, богатые как белками и жирами, так и углеводами.

Об этом в разговоре с Газетой.Ru рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Врач напомнила, что белок необходим организму для укрепления мышц, а также нервной системы. Организм получает из аминокислот нейромедиаторы, отвечающие за настроение, концентрацию и ощущение бодрости. Кроме того, белок помогает поддержать чувство сытости.

Что касается углеводов, они обеспечивают мозг глюкозой, обеспечивая стабильный приток энергии. Поэтому в рационе должны присутствовать гречка, овсянка, перловка, бурый рис и цельнозерновой хлеб.

Отдельно врач указала на необходимость употребления продуктов, богатых жирами. Они входят в состав клеточных мембран, в том числе мембран нейронов, поэтому отказ от них может негативно сказаться на здоровье.

Также Одерий напомнила, в зимнее меню необходимо включать овощи, фрукты, которые обеспечат организм витамином С, фолатами, калием, пищевыми волокнами и полифенолами.

Источником витамина В, необходимого нервной системе, станут мясо и субпродукты, цельнозерновые продукты, яйца, молочные продукты и бобовые, а красное мясо, печень, гречка и зеленые овощи помогут избежать дефицита железа.

Что касается витамина D, для коррекции дефицита чаще всего требуются лекарственные формы, которые должен назначить врач.