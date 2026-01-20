Кардиолог предупредил, кому опасно убирать снег лопатой

Уборка снега лопатой может представлять серьёзную опасность для здоровья. Об этом предупредил врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, в первую очередь, от тяжёлой физической нагрузки на морозе следует воздержаться людям с прогрессирующими заболеваниями сердца. Для них такая активность может быть катастрофичной. Также осторожность необходимо проявлять пожилым людям.

«Если убирать медленно, не напрягаясь, можно спокойно всё преодолеть», — отметил врач, подчёркивая важность умеренного темпа.

Кондрахин также дал практические рекомендации по безопасной уборке: выбирать удобную лопату, не нагружать её большими объёмами снега, чтобы не сорвать спину, и подходить к процессу разумно, не превышая своих физиологических возможностей.