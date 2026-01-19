Россиянам рекомендовали снижать давление добрыми делами

Врач-кардиолог Герман Гандельман в телепередаче «Жить здорово!» на Первом канале рассказал об одном способе, способствующем снижению кровяного давления. Запись эфира можно найти на веб-сайте телеканала.

© runews24.ru

Как утверждает кардиолог, у людей, которые проявляют доброту и совершают хорошие дела, кровяное давление обычно ниже, чем у тех, кто этого не делает.

«Когда мы оказываем помощь другим, делаем добрые дела, вырабатываются гормоны счастья, уменьшается уровень напряжения. И как следствие, снижается артериальное давление», — пояснил врач.

Гандельман также посоветовал россиянам ежедневно совершать добрые поступки, чтобы поддерживать давление в пределах нормы.

Ранее Психолог Аванесян рассказала о технике, позволяющей контролировать свои эмоции. Травматолог объяснил, что нужно делать, если вы упали на землю в гололед.