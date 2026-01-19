Исследование в Китае показало, кто чаще доживает до 100 лет

Панацеей здоровья и долголетия уже давно объявлена растительная диета, а мясной рацион, особенно с предпочтением красного мяса, - главной причиной многих болезней. Такая позиция подкреплена рядом научных исследований, которые показали, что обилие мяса в рационе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная диета его снижает.

Но оппоненты "зелени" утверждают, что растительный рацион не дает всех нужных питательных веществ - белков, витаминов и минералов, поэтому у человека снижается масса и прочность костной ткани, ухудшается ее восстановление, что повышает вероятность переломов.

Плюсы и минусы мясной и растительной диет заинтересовали китайских ученых, которые решили изучить, как рацион влияет на шансы дожить до 100 лет. Исследование стартовало в 1998 году, когда люди уже перешагнули 80-летний рубеж и при этом не страдали от главных "возрастных" болезней - рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, ученые вообще их не лечили, а просто наблюдали, кто из них проживет дольше, а, может, достигнет и 100 лет. Такой подход обеспечил чистоту эксперимента.

Каков же итог? Для того чтобы он был статистически значимым, ученым пришлось обратить внимание на массу тела участников. Оказалось, что мясо играло особую роль для людей с дефицитом массы тела. В этой группе "худых" из тех, кто придерживался растительной диеты, до 100 лет доживали лишь 24 человека из 100. А среди их ровесников-мясоедов с низким весом столетний юбилей смогли отпраздновать 30 человек из 100. Ближе всего к заветному юбилею были как раз те, кто ел мясо каждый день.

Любопытный результат дали исследования долгожителей с нормальным или повышенным весом. Среди них такой выраженной разницы в достижении 100-летнего возраста между мясоедами и вегетарианцами ученые не нашли.

Вывод: мясо необходимо человеку в любом возрасте, оно важнейший источник белка и незаменимых аминокислот.