Как правильно зимой подобрать подходящую одежду

Для обычной прогулки по городу и похода в магазин достаточно нескольких слоев одежды. А вот для похода нужно подготовиться более основательно. Главное, чтобы обувь не промокла и тело не потело.

Мастер спорта по спортивному туризму и директор школы спортивного туризма Тульской области Юрий Рожков рассказал, как правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть. Если ожидается неспешная прогулка, то можно надеть несколько слоев одежды, но не забыть снять верхнюю одежду при посещении магазина или других отапливаемых помещений. Главное — одеться так, чтобы не потеть.

В разговоре с Тульской службой новостей он отметил, что для более активного досуга лучше подобрать одежду, которая будет не согревать, а сохранять тепло. Для этого отлично подойдет синтетическое термобелье, флисовый утепляющий слой из мембранной непродуваемой ткани. Такая одежда подойдет и для похода. Также нужно перед выходом убедиться в том, что обувь сухая, а головной убор должен обязательно закрывать уши и шею.

