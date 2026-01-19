Психолог подсказал, когда лучше начинать готовиться к лету и худеть

С точки зрения психологии и диетологии подготовку фигуры к лету не стоит откладывать "на потом". Начинать лучше прямо сейчас, а не за пару месяцев до сезона. Эксперт объяснил россиянам, в том числе кузбассовцам, что чем дольше человек тянет, тем сложнее потом перестроить привычки. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал клинический психолог и специалист по снижению веса Иван Алименко.

– С психологической точки зрения начинать худеть надо сегодня. Чем дольше мы стимулируем психику и вкусовые рецепторы сладкой, жирной пищей, избыточным объемом, тем сильнее нервная система перевозбуждается и хочет продолжения банкета, – объяснил эксперт.

Алименко отмечает, что частое употребление калорийной еды вызывает всплески дофамина – гормона удовольствия – и постепенно истощает собственные эндорфины. Из-за этого организму становится сложнее справляться со стрессом, и он снова ищет поддержку в еде. Разорвать такой замкнутый круг быстро не получится: на это уходят не недели, а месяцы.

Чтобы вкусовые рецепторы "перезагрузились", рацион стал более сбалансированным, а новое пищевое поведение закрепилось как норма, начинать изменения нужно заранее. Тогда и результат к лету будет стабильным и долговременным, подчеркивает специалист.

При этом жесткие сроки вроде "похудеть за два-три месяца" чаще мешают, чем помогают. Когда человек зацикливается на цели "минус 10 килограммов к лету", внимание уходит на цифры, а не на сам процесс. А настоящая проблема – это устоявшиеся вредные привычки в питании.

По мнению психолога, работает только тот формат питания, которого реально придерживаться постоянно. Важно подобрать такой стиль жизни, который не воспринимается как временное испытание, а становится естественной частью повседневности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".