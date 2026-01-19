Терапевт предупредила о скрытых рисках ношения кожаных перчаток

Кожаные перчатки могут нести в себе скрытые угрозы для здоровья кожи. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Специалист объяснила, что внутренняя поверхность перчаток создаёт идеальную среду для размножения бактерий, в частности стафилококков, из-за сочетания тепла и влаги. Это может усугублять кожные воспаления и приводить к инфекциям, если на коже есть микротравмы. Кроме того, в таких условиях повышается риск развития грибковых заболеваний, таких как кандидоз.

Отдельную опасность, по словам врача, представляют химические вещества (соли хрома, формальдегид), используемые при дублении кожи. При нарушении кожного барьера из-за холода, микротрещин или раздражения они могут вызывать аллергические реакции, покраснение, зуд и шелушение.

Терапевт также обратила внимание на механическое повреждение кожи: грязь и мелкие частицы, скапливающиеся внутри перчаток, действуют как абразив, травмируя кожу при каждом использовании. Особенно осторожными следует быть людям с предрасположенностью к грибковым инфекциям, так как грязные перчатки могут стать причиной заражения.