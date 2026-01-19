Как часто можно есть колбасу и сосиски

ВОЗ уже много лет назад признала научным фактом вред ежедневного употребления колбасы, заявила НСН Лидия Ионова.

Колбасу и сосиски без вреда для здоровья можно есть раз в неделю или в две недели, заявила НСН врач-диетолог Лидия Ионова.

Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, передает РИА Новости. Ионова эту информацию подтвердила.

«Это абсолютно верно, ВОЗ уже много лет назад признала это научным фактом. Колбаса – это не продукт для ежедневного употребления. Если вы ее употребляете раз в неделю, раз в две недели, то это никак не повлияет на ваше здоровье. А если есть колбасу каждый день, к сожалению, последствия могут быть именно такими. Никакую колбасу в этом смысле нельзя считать безопасной, это всегда продукт переработки. Это касается и сосисок, и сарделек. Безопасно есть кусок мяса, который запечен в духовке вами лично. Нужно делать выбор в пользу натурального продукта, а не переработанного», - рассказала она.

Нитраты могут содержаться в овощах и фруктах, нитриты – в колбасе и других мясных продуктах, поэтому их употребление нужно ограничивать, а от последних лучше отказаться вовсе, ранее рассказала НСН диетолог Марият Мухина.