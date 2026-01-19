Кому противопоказан популярный виноград «шайн мускат»

Популярный крупный виноград «шайн мускат» не стоит употреблять людям с диабетом и проблемами ЖКТ из-за большого содержания сахара и клетчатки, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

По словам доктора, «шайн мускат» может принести пользу организму, так как содержит большое количество полезных веществ – калия, кальция, железа, витаминов А и С. Также в составе винограда есть полифенол ресвератрол, ассоциированный со снижением риска колоректального рака и уровня холестерина.