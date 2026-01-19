Названа неочевидная причина слабости интимных мышц

Хронические запоры могут быть причиной слабости мышц тазового дна. Об этой неочевидной причине интимных проблем изданию The Guardian рассказала физиотерапевт, исследовательница тазовой боли Милли Мардон.

По словам врача, очень часто слабость интимных мышц прогрессирует у людей, ведущих сидячий образ жизни. Она отметила, что многие намерено или непроизвольно сдерживают позывы к опорожнению, откладывая посещение туалета на несколько часов.

«Возникающее в результате напряжение создает излишнее давление, которое со временем может ослабить мышцы тазового дна», — предупредила Мардон.

Для нормализации процесса дефекации она посоветовала использовать в туалете подставку для ног. По ее словам, когда человек приподнимает ноги, создается наиболее подходящее для опорожнения кишечника положение и уменьшается давление. Также врач призвала не игнорировать позывы в туалет, но и не посещать уборную на всякий случай.