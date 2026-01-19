Секрет «моржей». Как получать пользу и удовольствие от ледяной воды

Соревнования для любителей зимнего плавания прошли под Минском. На берегу реки Птичь в выносливости померялись 250 «моржей со всей республики. За ледяными заплывами наблюдал корреспондент «МИР 24 Андрей Зражевский.

Минские «моржи продолжают купальный сезон даже зимой. Эти люди уверены: ледяная вода активизирует защитные силы организма и воспитывает выносливость. На градуснике — минус 16. В воде — около нуля. Но такая разница не помеха для опытных, закаленных людей. Они знают секрет, как извлечь из холода и пользу, и удовольствие.

Холодная вода — серьезная нагрузка для организма. Поэтому здесь действуют строгие правила безопасности. Перед погружением обязательная разминка. В воду заходят постепенно, без резких движений. Новичкам рекомендуют находиться в проруби не более 20 секунд.Резкий контраст температур словно перезагрузка для тела. Он запускает защитные механизмы, улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет. Врачи подтверждают: грамотное закаливание действительно помогает реже болеть.В минском клубе «моржей уже 250 человек, и их число растет. В прорубь окунаются целыми семьями, приучая к здоровому образу жизни с самого детства.