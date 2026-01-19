Ученый месяц питался рыбой и получил анализы крови, как у дельфина

Ник Норвиц, британский ученый с медицинским образованием и сотрудник с Оксфордом и Гарвардом, провел на себе необычный эксперимент. Целый месяц он в основном питался консервированными сардинами, съев в итоге более сотни банок.

Норвиц называет эту рыбу «швейцарским ножом метаболизма» из-за высокого содержания белка и витаминов. Почти весь октябрь его рацион состоял из сардин, с редкими исключениями. Все это время он внимательно отслеживал изменения в весе и показателях крови, сообщает Fox News.

По его словам, опыт оказался успешным. Все четыре недели он ощущал себя легким, сильным и полным энергии. Анализы крови показали резкий рост уровня омега-3 жирных кислот, характерный для дельфинов. Диета также запустила в его организме кетоз — процесс активного сжигания жира — и стимулировала выработку гормона, ускоряющего обмен веществ. В итоге Норвиц похудел почти на 3 кг.

Однако у медали оказалась и обратная сторона: стойкий рыбный запах, исходивший от него. Несмотря на регулярный душ, чистку зубов и одеколон, девушка Норвица не могла его даже поцеловать. Сам ученый признался, что, если бы не этот побочный эффект, он бы с радостью продолжил питаться сардинами. Он подчеркивает, что это краткосрочный биохакерский эксперимент, а не долгосрочный план питания, так как избыток консервов может привести к накоплению тяжелых металлов.