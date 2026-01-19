Какие четыре продукта помогут восстановить здоровье

У многих само слово «жир» вызывает почти панический страх. Кажется, что холестерин — это приговор, а единственный путь к здоровью — полный отказ от всего масляного и калорийного. Но чаще всего вместо легкости и энергии приходит постоянная усталость. Чувство голода не покидает даже после еды, кожа становится сухой и стянутой, волосы — безжизненными, а в голове стоит тяжелый «туман». Тогда приходит понимание: что-то в этой «правильности» было не так.

© ГлагоL

Если разобраться, жиры делятся на плохие и хорошие. Трансжиры из фастфуда, маргарина и магазинной выпечки действительно вредят. Но есть и другие — полезные, жизненно необходимые. Они — основа для гормонов, помогают усваиваться витаминам, питают мозг и, как ни парадоксально, даже снижают уровень «плохого» холестерина. Эти продукты как раз содержат полезные жиры, отмечает канал «Академия вкуса».

Авокадо — тот самый «сливочный» фрукт, который раньше пугал одним своим видом. Его мякоть, размятая на цельнозерновом тосте, может заменить бутерброды с маслом, а ломтики в салате насыщают надолго.

Нерафинированное оливковое масло Extra Virgin идеально походит для заправки свежих салатов или запеченных овощей. Всего одна столовая ложка в день — и антиоксиданты в его составе начнут свою работу по защите сосудов. Помните, что оно теряет свои свойства при жарке. Для термообработки эксперты чаще рекомендуют масло авокадо или рафинированное оливковое с высокой точкой дымления.

Жирная рыба вроде скумбрии, сельди или сардин должна непременно входить в рацион. Это простой и доступный способ получить ценные Омега-3, которые рассеивают «туман» в голове и поддерживают сердце.

Грецкие орехи сделайте спасительным перекусом. Горсть из пяти-семи ядер поможет дотянуть до обеда без срывов и дает энергию. Это около 30 граммов, что покрывает суточную норму Омега-3 растительного происхождения.

Спустя несколько месяцев перемены станут очевидными. Чувство сытости станет глубоким и долгим, а навязчивые мысли о еде уйдут. Кроме того, кожа станет вновь увлажненной и эластичной, наконец-то уйдет неприятная стянутость.

Кстати, прежде чем резко увеличивать количество жиров, проще всего сдать генетический тест на метаболизм липидов — это покажет, какая именно норма жиров подходит именно вашему организму.

Ранее рассказали о недорогих видах рыбы, в которых полезных жиров не меньше, чем в дорогих сортах. Диетологи отмечают, что и среди доступных видов есть настоящие суперфуды, писал «ГлагоL».