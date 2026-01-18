Правда ли, что молоко помогает поддерживать ясность ума

Президент США Дональд Трамп рассказал, что помогает ему сохранять ум ясным. По словам американского лидера, это привычка пить молоко. Трамп заверил, что справился со множеством тестов на когнитивные способности именно по этой причине. Действительно ли молоко может положительно влиять на когнитивные способности и полезно ли оно для пожилых людей, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

Эксперт не согласился с Трампом. Он отметил, что даже если у человека нет проблем с перевариванием лактозы в этом напитке, там все равно много сахара в составе.

То есть на 80 процентов это сладкий напиток. Потребление быстро усвояемого сахара может приводить к скачкам глюкозы и инсулина, что может значительно влиять на психоэмоциональное состояние человека, — объяснил диетолог.

Это влияние уже заметно по Трампу: он не может похвастаться последовательностью своих действий, к тому же у него есть резкие перепады настроения, повышенная обидчивость, склонность к эпатажу, импульсивность. Все это указывает на не самое благоприятное воздействие пищи в том числе на состояние здоровья.

Объективно связи между питьем молока и поддержанием когнитивных способностей нет. Скорее, в этой ситуации можно сказать обратное, — добавил собеседник «ВМ».

У подавляющего большинства взрослых людей молоко практически не переваривается, в частности, молочный сахар — лактоза. С возрастом у человека снижается выработка фермента лактаза. У тех, кто имеет определенные генетические мутации, этот процесс и вовсе начинается с юного возраста.

Соответственно, молоко хуже усваивается, и это создает определенные проблемы для желудочно-кишечного тракта. В частности, это может провоцировать воспаление в кишечнике, которое способно влиять на психоэмоциональное состояние. К тому же Трамп помимо молока увлекается фастфудом, который никогда не был полезной пищей для нашей желудочно-кишечной системы, — указал Поляков.

Если желудочно-кишечный тракт человека находится не в самом лучшем состоянии, то белок коровьего молока — казеин — может перевариваться не до конца, а до промежуточных метаболитов.

Образуются промежуточные продукты распада под названием казиоморфины. Они могут влиять на определенные структуры головного мозга, вызывать состояние эйфории и перепады настроения от радости к гневу и наоборот, — сообщил диетолог.

Казиоморфины перегружают работу нервных клеток, что в свою очередь может приводить к их ускоренной гибели. Поэтому при регулярном потреблении молока и его плохом переваривании, а также при наличии ряда нюансов, интеллект, память и концентрация внимания могут ухудшиться.

Как бы Трамп ни смеялся над своим предшественником Джо Байденом, психоэмоциональное состояние нынешнего президента США также стало вызывать вопросы у специалистов, — напомнил Поляков.

Ряд исследований показал, что замена коровьего молока на соевое может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» выяснила, стоит ли полностью убрать из рациона натуральное молоко и отдать предпочтение растительному.