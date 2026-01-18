Какое смертельное заболевание могут вызвать просроченные лекарства

Употребление просроченных лекарств опасно для здоровья и жизни, рассказала заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Красноярского ГМУ Минздрава Ольга Веселова.

"Когда портится, к примеру, молоко, мы можем определить это по запаху. С лекарствами такое невозможно. Поэтому важно понимать: лекарственный препарат безопасен и эффективен только в те сроки, которые указаны производителем. Конечно, при его правильном хранении", - приводит ее слова Telegram-канал Минздрава.

По этой причине важно периодически проверять сроки годности препаратов в домашней аптечке, подчеркнула Веселова. Необходимо смотреть не только на дату, но и на условия хранения (влажность, температуру и свет). Также следует помнить, что у некоторых препаратов (например, глазных капель) есть два срока: до вскрытия и после. И никогда нельзя принимать лекарство, если изменились его вид и консистенция или повредилась упаковка.

"Просроченное лекарство принимать категорически нельзя, может проявиться его токсический эффект", - предупредила эксперт.

Она пояснила, что при долгом хранении антибиотиков образуются окисленные продукты. Они вызывают синдром Фанкони - потенциально смертельное заболевание с нарушением функции почек.

Эти правила также касаются лечебной косметики, космецевтики и лечебных травяных сборов.