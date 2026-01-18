Врач опроверг популярные мифы о том, чем можно заболеть на холоде

18 января — Всемирный день снега. Какие опасности таит в себе снежное время года для детей и взрослых, «Газете.Ru» рассказала Алена Сергеева, врач-педиатр клиники CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«При длительном воздействии холода и особенно в ветреную погоду может возникать обморожение кожи и подлежащих тканей, в первую очередь страдают открытые участки — щеки, нос, уши, а также руки. При этом из-за низкой температуры воздуха возникает спазм сосудов и нарушается кровоснабжение. Все это ведет к тому, что кожа бледнеет, а ребенок может ощущать покалывание в этой области или ее онемение. В такой ситуации необходимо как можно скорее согреть ребенка в теплом помещении, можно дать теплое питье. Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом во время прогулки, это только травмирует кожу», — объяснила врач.

Кроме того, из-за такого воздействия окружающей среды кожа открытых участков тела становится сухой и может впоследствии покраснеть — возникнет раздражительный дерматит.

«Не допустить обморожения и раздражения поможет теплая одежда по размеру, теплая обувь, шапки-балаклавы, закрывающие хорошо лицо, а также варежки. Также не забывайте про нанесение колд-крема перед выходом на мороз. Если же раздражение на коже после мороза уже появилось, то помогут крема с приставкой cica, они снимут покраснение и успокоят кожу, ускорят ее восстановление», — посоветовала эксперт.

Иногда у детей после длительного нахождения на морозе может возникнуть холодовой панникулит — это уплотнение подкожно-жировой клетчатки в области контакта кожи с холодом, чаще всего оно возникает в области щек или подбородка. Кожа над уплотнением может иметь синеватый оттенок. Холодовой панникулит не требует лечения и проходит самостоятельно через несколько дней.

Помимо прочего, травмы во время зимнего отдыха могут возникать при катании на санках, ватрушках, снегоходе, коньках.

«Начнем с того, что кататься необходимо в специально предназначенных для этого местах. Логично, что лед реки или иного водоема очень опасен и недопустим при катании на коньках. Катание с горки на санках, ватрушках (тюбинге) и снегоходе также должно организовываться правильно», — сказала врач.

Есть несколько важных правил:

Склон горы, с которой вы катаетесь должен быть не крутым, даже напротив, пологим, он должен быть специально оборудован для катания.

Нельзя сажать на санки или ватрушку несколько человек, особенно если они разного веса.

Садиться на санки/снегокат или тюбинг можно только вперед лицом.

Катаясь на тюбинге, будьте предельно аккуратны: это самый травмоопасный вид катания. Тюбингом нельзя управлять в отличие от снегоката, например, он развивает очень высокую скорость, и его невозможно быстро затормозить.

«Кроме того, во время спуска ватрушка может крутиться вокруг своей оси и если на пути есть небольшие кочки или неровности, то тюбинг будет подскакивать на них вверх на высокой скорости, из-за чего можно попросту вылететь из ватрушки на ходу и получить серьезные травмы. Поэтому очень тщательно выбирайте место для катания на ватрушке», — посоветовала эксперт.

Врач также ответила, можно ли чем-то заразиться зимой во время прогулок и игр на улице.

«Начнем с того, что заражаемся мы от вирусов и бактерий, а не от холодного воздуха или от того, что погуляли на морозе. Отит или менингит не возникнут у вас или у ребенка просто от того, что вы, к примеру, вышли на мороз без шапки. Это инфекционные заболевания, и для того, чтобы они возникли, надо чтобы возбудитель попал к вам в организм, а иммунитет вашего организма с ним не справился. Только в таком случае возникнет заболевание», — заявила эксперт.

Что касается банальных вирусных респираторных инфекций (простуд), то нахождение на морозе не повышает риск заражения ими, напротив, на морозе вирусы замедляют свою активность.