Топ-3 бюджетных и полезных вида рыбы

Считать, что для здорового питания нужна дорогая рыба — большое заблуждение. Вполне можно обойтись бюджетными вариантами, которые по своей пользе часто не уступают элитным сортам. Диетологи постоянно напоминают: среди доступных видов есть настоящие суперфуды.

Минтай незаслуженно обходят стороной, а зря. В нем — море легкоусвояемого белка, который нужен нашим мышцам. Есть целый набор витаминов: A, группы B, C, E, а также омега-3 кислоты для здоровья сердца и сосудов. А еще в минтае много фосфора для крепких костей, цинка для иммунитета и селена — мощного антиоксиданта. Набор — как у дорогих пород, а цена — смешная. Конечно, не стоит жарить минтай в кляре, от такой рыбы мало пользы. Лучше запекать или готовить на пару, советует сайт POGOVORIM.BY.

Хек — еще один чемпион по соотношению цены и пользы. Он отлично налаживает обмен веществ, помогает организму правильно использовать энергию из пищи. Особенно хек ценится за содержание йода, что важно для щитовидной железы. Диетологи советуют включать его в свой рацион хотя бы пару раз в неделю, чтобы помочь своему организму держать в норме холестерин.

Про навагу многие просто забыли, и очень зря. Она содержит антиоксиданты, которые замедляют старение клеток. Навага — настоящий эликсир красоты: она улучшает цвет и эластичность кожи, укрепляет волосы, делая их блестящими. Плюс ко всему, она отлично поддерживает иммунитет. Кстати, навагу ловят зимой. Ее часто продают с икрой. «ГлагоL» ранее собрал лайфхаки, которые помогут найти на прилавке рыбу с икрой.

Полезная рыба не обязана бить по карману. Главное — помнить об этих доступных продуктах и регулярно включать их в семейное меню.