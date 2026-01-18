Похудение без голода: интервальное голодание или кето — что эффективнее

После новогодних каникул многие замечают лишние килограммы от праздничных угощений и расслабленного режима. Интервальное голодание кето-диета — два популярных метода, которые обещают сброс веса с комфортом. Что же выбрать?

Кето-диета и интервальное голодание — два широко пропагандируемых подхода к снижению веса и улучшению метаболизма. Но несмотря на схожую цель, работают они по-разному и подходят не всем.

Что такое кето-диета

Она строится на резком ограничении углеводов (обычно до 20-50 г в сутки) и повышенном потреблении жиров. В результате организм переходит в состояние кетоза. При дефиците углеводов снижается уровень глюкозы и инсулина, и тело начинает использовать жиры как основной источник энергии. В печени из жиров образуются кетоновые тела, которые «питают» мозг и мышцы. Плюсы кето — быстрое снижение веса, уменьшение чувства голода, стабилизация уровня сахара в крови.

«Несмотря на популярность, кето-диета подходит не всем. В первые недели многие сталкиваются с так называемым „кето-гриппом“: слабостью, головной болью, тошнотой, раздражительностью. Это связано с потерей жидкости и электролитов. Диета требует тщательного планирования и не рекомендована людям с заболеваниями почек, печени и желчного пузыря», — предупреждает врач превентивной медицине Анастасия Пантус.

Плюсы: стабильная энергия, контроль сахара в крови.

Минусы: «кето-грипп» в адаптации, риск дефицита витаминов.

Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание — это не столько диета, сколько режим питания. Самая популярная схема — 16/8, где 16 часов отводится на голодание и 8 — на прием пищи. При этом строгих ограничений по продуктам нет, важнее — время.

«Плюсы данного типа питания заключаются в улучшение чувствительности к инсулину, простоте, гибкости и возможности вписать режим в привычный рацион. Однако, данная схема опасна людям с расстройством пищевого поведения, так как есть риск переедания в „пищевое окно“», — рассказывает эксперт.

При интервальном голодание важно отдавать отчет, что именно вы едите. Так, как если пищевое окно состоит по большей части из быстрых углеводов, то вы не похудеете. Для достижения снижения массы тела необходим сбалансированный рацион. И да — важно пить воду в достаточном количестве.

Плюсы: гибкость (ешь что хочешь в окне), нет запретов на группы продуктов.

Минусы: в начале возможна усталость.

Что выбрать?

Наш эксперт утверждает: по потере веса методы примерно равны (5-7 кг за 3 месяца), но кето дает быстрее старт, интервальное голодание — устойчивость.

Кето-диета подойдет тем, кто готов строго контролировать рацион и хорошо переносит низкоуглеводное питание. Интервальное голодание — более универсальный вариант для тех, кто не готов отказываться от любимых продуктов и ценит гибкость.

Главное — учитывать индивидуальные особенности, состояние здоровья и помнить: эффективный результат дает не модный метод, а тот, которого вы сможете придерживаться долго и без вреда для организма.