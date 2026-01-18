Чем опасно надувать шарики ртом: скрытые угрозы для здоровья

Казалось бы, что может быть проще и веселее, чем надуть воздушный шарик на празднике? Но врачи и судебные эксперты предупреждают: это может быть смертельно опасно. Латексные шары — лидер среди детских игрушек по количеству смертей от удушья.

Все дело в свойствах латекса: он легко принимает форму гортани. Если ребенок вдохнет шарик, он может буквально прилипнуть к голосовым связкам, полностью перекрыв дыхание. Прием Геймлиха или похлопывания по спине здесь бессильны. Исследования, включая вскрытия, показывают: шарики остаются целыми, идеально блокируя дыхательные пути, предупреждает канал «Популярная наука».

Но и сам процесс надувания далеко не прост. Чтобы растянуть шарик, нужно создать давление примерно в 60 раз выше, чем при обычном вдохе. Такая нагрузка может привести к микроразрывам легочных альвеол. Известны случаи, когда у совершенно здоровых молодых людей после надувания нескольких десятков шаров развивался пневмоторакс — коллапс легкого, требовавший хирургического вмешательства.

Профессиональные аниматоры, ежедневно надувающие сотни шаров, сталкиваются с другими проблемами. Повышенное давление сказывается на сосудах: появляется сетка под глазами, красные прожилки в глазных яблоках. Резкий скачок давления может привести к баротравме уха — воспалению, боли и временной потере слуха. А если шарик лопнет прямо перед лицом, возможна даже временная слепота из-за повреждения глаза.

Не стоит забывать и о химическом составе. Шарики часто обрабатывают тальком, который вреден для легких при регулярном вдыхании. Некоторые производители используют нитрозамины — потенциально канцерогенные вещества. Добавьте к этому бактерии, которые могут скапливаться на поверхности латекса, и картина становится совсем не праздничной.

Парадокс в том, что всех этих рисков можно легко избежать. Достаточно использовать простой ручной насос. Он не только защитит ваши легкие, уши и глаза, но и исключит контакт с тальком и микробами. А главное — убережет ваших детей.

