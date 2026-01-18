Через полчаса будешь как новенький: насколько полезны капельницы красоты

После новогодних праздников в клиниках начали предлагать необычную услугу: капельницы красоты. «Вечерняя Москва» пообщалась с членом Федерации лабораторной медицины РФ Александром Карасевым и узнала, есть ли толк от таких процедур.

© Вечерняя Москва

Столичные клиники придумали, как заманить людей к себе на процедуры. Как указано на сайте, у веселых праздников есть неприятные последствия. Употребление алкоголя и тяжелой жирной пищи оставляет свой след, сказывается на общем состоянии организма. Также танцы до утра и недосып нарушают биоритмы, а лежачий образ жизни приводит к набору веса. Авторы курса уверяют, что их «терапия» позволит восстановить здоровье. Якобы внутривенная капельница работает как «перезарядка внутренней батарейки» и действует как детокс. После курса у человека должна повыситься устойчивость к болезням и стрессам. При этом оптимальный состав капельницы и необходимую дозу определит профессиональный врач-косметолог.

Подобная процедура длится от 30 минут до двух часов, и ее средняя стоимость начинается от 3000 рублей.

По статистике, в новогодние праздники на 15 процентов возрастает вероятность инфарктов миокарда (отмирание участка сердечной мышцы из-за резкого прекращения кровоснабжения. — «ВМ»). Примерно в три раза возрастает частота аритмии. Праздничный период в целом связан с набором веса на 0,3–1,35 килограмма. Половина набранного веса не компенсируется в последующие месяцы, способствуя долгосрочному ожирению, — говорит Александр Карасев.

Кроме того, по словам эксперта, стресс, соленая и жирная пища, алкоголь и холод повышают артериальное давление. Научное сообщество даже придумало специальный термин holiday heart syndrome (синдром праздничного сердца. — «ВМ»), связанный с этим явлением.

Еще одна из «послепраздничных проблем» — уменьшение разнообразия питания: одни и те же салаты день за днем. На наше состояние влияет и большое количество вредной еды, и уменьшение активности.... Конечно, сказывается на внешнем виде и потребление алкоголя.

По словам эксперта, в медицине инфузионная терапия применяется, когда необходимо быстро ввести большое количество жидкости или лекарства, которые очень плохо усваиваются через желудочно-кишечный тракт. При этом, даже несмотря на все плохие «эффекты» после длительных праздников, прокапываться бесполезно.

Ситуаций, при которых здоровому человеку необходимо ввести много жидкости или лекарства, в новогодние праздники обычно не происходит. Поэтому применение капельниц совершенно неоправданно. К тому же ни одного научного обоснования применения капельниц после новогодних праздников не существует, — считает Александр Карасев.

Как же быть? Самым лучшим способом вернуть себя в рабочий график остается старый добрый метод — регулярная физическая активность. Она способна уменьшать синдромы депрессии и повышать работоспособность. Важно не забывать и про здоровый сон: около восьми часов. Это поможет быть активными в течение дня. Еще стоит наладить питание и минимизировать вредную, жирную еду и сладкое.

Люди могут захотеть пройти курс капельниц из-за психологического фактора. Многим необходима ритуальность, чтобы восстановиться после праздников, пройти некий «ритуал очищения». Применение витаминов тоже неоправданно. В исследованиях не доказана их способность быстро вернуть человека в рабочий режим. Поэтому стоит приложить усилия и начать контролировать сон, активность и питание, — добавляет врач.

Павел Корнев, фитнес-тренер:

Считаю, что курс капельниц после Нового года может быть эффективен, так как они назначаются в основном для восстановления, поддержки печени и восполнения дефицита витаминов, но многое зависит от состояния здоровья. Самое главное — помнить, что их назначает только врач, учитывая индивидуальные потребности вашего организма.

И другие процедуры красоты

Что-то на богатом

Обычно икра присутствует на новогоднем столе в качестве еды. Но что если принять спа с черной икрой? В московских салонах такая услуга предлагается за 15 тысяч рублей. За полтора часа такой процедуры (как уверяют местные косметологи) ваша кожа должна увлажниться, а ее тон — выровняться. При этом научно эффективность икры для кожи не доказана. Но вот обратный антиэффект вы точно сможете получить: у некоторых процедура может вызвать аллергическую реакцию, поэтому для начала стоит все-таки проконсультироваться с врачом.

Баня, но наоборот

Банные процедуры часто включены в праздничные развлечения. Однако теперь в сауне можно не только погреться, но и охладиться. Согласились бы на две минуты зайти в кабину, где минус 150 градусов? За это время организм должен «обновиться», обменные системы восстановиться, а гормональный фон наладиться. Курс такого кардинального «оздоровления» обойдется примерно в 45 тысяч рублей.

Мечта любого отдыхающего

Многие знают, что в спа-комплексах Японии есть ванны с настоящим вином. В России решили не отставать и предложили гостям пивную купель. За час такого отдыха придется отдать 3–4 тысячи рублей. Авторы предложения заверяют, что полезные вещества, содержащиеся в пиве, положительно влияют на тонус кожи и, конечно, игривое настроение.

Ранее врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «ВМ», как сохранить молодость и красоту на долгие годы. Кожа лица после 50 лет нуждается в особом уходе. Важно ухаживать за кожей не только внешне, но и внутренне, отметила эксперт. Правильное питание, витамины и заместительная гормональная терапия помогут сохранить красоту кожи лица как можно дольше.