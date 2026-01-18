Пять худших продуктов в рационе у мужчин

Жирные продукты с большим содержанием холестерина особенно негативно сказываются на мужском здоровье, как и еда, содержащая много соли. Об этом пишет в своем Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. Специалист подготовил материал о том, чем нельзя кормить мужчину.

"Соль, например, в консервах, способствует отекам, повышению давления и уменьшению концентрации тестостерона", - уточнил специалист.

Кроме того, уменьшается уровень собственного тестостерона из-за увеличения выработки инсулина. Процесс запускает избыток в рационе сахара (в том числе из белого дрожжевого хлеба и различной выпечки), пояснил Марк Гадзиян.

Также, по его словам, прямой путь к висцеральному ожирению, уменьшению собственного тестостерона и снижению полового влечения - употребление пива. Чипсы и копченые изделия - также в списке.