Пять худших продуктов в рационе у мужчин

Чем нельзя кормить мужчину: Пять худших продуктов назвал врач Гадзиян
Жирные продукты с большим содержанием холестерина особенно негативно сказываются на мужском здоровье, как и еда, содержащая много соли. Об этом пишет в своем Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. Специалист подготовил материал о том, чем нельзя кормить мужчину.
"Соль, например, в консервах, способствует отекам, повышению давления и уменьшению концентрации тестостерона", - уточнил специалист.
Кроме того, уменьшается уровень собственного тестостерона из-за увеличения выработки инсулина. Процесс запускает избыток в рационе сахара (в том числе из белого дрожжевого хлеба и различной выпечки), пояснил Марк Гадзиян.
Также, по его словам, прямой путь к висцеральному ожирению, уменьшению собственного тестостерона и снижению полового влечения - употребление пива. Чипсы и копченые изделия - также в списке.
"Речь идет о злоупотреблении. Если вы пьете пиво раз в неделю и съедаете пачку чипсов в месяц - вам проблемы не грозят. А вот если это каждый день или через день... Ограничить все вышеперечисленное - точно пойдет на пользу", - заключил врач.