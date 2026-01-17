Нутрициолог объяснил, как полезно и недорого питаться

Зимой вопрос питания стоит особенно остро: свежих сезонных овощей и фруктов меньше, солнечного света не хватает, а расход витаминов организмом увеличивается.

«Самый сложный для получения зимой нутриент — витамин D, так как основным его источником является солнце. Среди продуктов на него стоит обратить внимание на жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрия, горбуша. Консервированный вариант также подойдет. Также витамин D содержится в яичных желтках, печени трески и сливочном масле. Однако важно понимать, что при уже выявленном дефиците питанием проблему не решить — необходима консультация врача и, скорее всего, прием добавок», — сообщила дерматолог-косметолог, нутрициолог, главный врач клиники «Медлайн» Елена Косенко.

Для поддержания уровня энергии и здоровья нервной системы также критически важны витамины группы В. Их основными доступными источниками являются цельнозерновые крупы, такие как гречка и овсянка, бобовые (чечевица, нут), ржаной или цельнозерновой хлеб, а также субпродукты. Куриная или говяжья печень, которую достаточно готовить 1−2 раза в неделю, является настоящей витаминной «бомбой» группы В, а также содержит хорошо усвояемое железо, отметила врач.

«Интегрировать эти продукты в рацион без больших затрат вполне реально. Сделайте основой меню сытные блюда из местных корнеплодов, капусты и круп: тушеная свекла, суп из брокколи, гречка с печенью, чечевичная похлебка. Не пренебрегайте субпродуктами и селедкой — их питательная ценность очень высока, а стоимость часто умеренна. Активно используйте замороженные ягоды, сухофрукты для компотов и квашеные овощи. Такой подход, основанный на разнообразии и традиционных методах заготовки, является самой надежной и экономичной стратегией для поддержания сил, иммунитета и хорошего самочувствия на протяжении всей зимы», — сообщила нутрициолог.

