Лучше всяких БАДов: диетолог рассказал, чем так полезен борщ

Эксперты утверждают, что любой вид борща полезен для здоровья. Причем даже больше, чем лекарства и БАДы. Действительно ли борщ так хорош, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной.

Чем полезен борщ

В первую очередь, по словам специалиста, борщ полезен за счет большого количества овощей в составе. Однако многое зависит от того, как именно приготовлен суп и его отдельные ингредиенты.

Многие делают зажарку. С одной стороны, это полезно, потому что витамины из моркови лучше усваиваются именно после термической обработки. Но с другой — зажарка может вызвать воспаление и приводить к раннему старению, — предупредила собеседница «ВМ». — Чтобы снизить возможное вредное воздействие, лучше всего будет потушить морковь и лук, которые обычно используют в зажарке, на воде или бульоне, а не жарить их.

Также для ползености борща важно время, которое уходит на готовку тех или иных ингредиентов.

Многие кладут в кастрюлю сразу все, в том числе и капусту, которая по времени разваривается столько же, сколько и картошка. Но витамин C, который содержится в капусте, очень нестойкий и быстро исчезает при термической обработке. Поэтому лучше добавлять этот овощ в кастрюлю в самом конце — так он сохранит максимум своих полезных свойств, — посоветовала диетолог.

Если борщ будет готовиться на мясном бульоне, то в этом случае тоже есть несколько хитростей, которые позволят извлечь максимум пользы, рассказала специалист:

Например, чтобы бульон был более насыщенным и мясо отдало в него больше аминокислот и других полезных элементов, его нужно положить в холодную, а не кипящую воду. Коллаген в бульон отдают сухожилия, хрящи и кости, но их надо очень долго варить, чтобы коллаген легко усвоился. В отличие от животных, у человека коллаген животного происхождения усваивается хуже. Часть его просто не усвоится, и это зависит от возраста и состояния желудочно-кишечного тракта человека, — объяснила эксперт.

Долгая варка мяса также поспособствует лучшему усвоению белка, который нужен человеку как «строительный материал». Он необходим для укрепления кожи, слизистых, и особенно это актуально зимой, чтобы предотвращать различные повреждения и обморожения.

Помимо этого, в мясе есть коэнзим Q10. Он нужен для наших митохондрий: чем лучше они работают, тем меньше зимой человек замерзает и при этом сохраняет больше энергии. Витаминная группа B хорошо влияет на нервную систему, — добавила Соломатина.

Таким образом, борщ позволяет восполнить дефицит клетчатки, аминокислот и антиоксидантов, витаминов, микро- и макроэлементов. Особенно важны именно овощи — они нужны микробиому в кишечнике, от которого зависят состояние иммунитета человека, его настроение и множество других важных процессов в организме, подчеркнула врач:

А если еще к борщу добавить сало, то в нем будет арахидоновая кислота, которая регулирует воспаления в организме. Сами по себе воспаления нужны, чтобы иммунная система могла с ними справляться. Но арахидоновая кислота позволяет контролировать их, чтобы после борьбы с воспалением «потушить огонь».

Почему на борщ нужно налегать зимой

Борщ с салом особенно полезен зимой, поскольку в сале содержится витамин D — человек недополучает его в дни без солнца, но он необходим для нормальной работы иммунной и нервной систем, а также для крепости костей.

У многих в зимний период без витамина D снижается иммунитет, портится настроение, падает минерализация костей. Проблемы порой возникают и с зубами — зимой часто начинаются парадонтозы и обостряются парадонтиты. Избежать этого помогает витамин D, который к тому же необходим для нормального усвоения кальция, — сообщила собеседница «ВМ».

Сало является прекрасным источником энергии и помогает согреться в студеную зимнюю пору. А если съесть его еще и с чесноком, то это улучшит кровообращение и подавит воспаления в организме, заверила доктор.

В каждом ингредиенте борща есть очень полезные компоненты, которые нам всегда нужны, но особенно необходимы именно в зимний период, когда наш организм негативно реагирует на стрессовую ситуацию. Зима длится не день и не два, а потому человеку в этот период нужна поддержка — и суп с хорошими ингредиентами станет в этом отличным подспорьем, — уверена диетолог.

К тому же такие супы подавляют уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода. Это актуально зимой, когда энергия расходуется в большем объеме и есть хочется значительно чаще. Таким образом, порция борща позволит не переедать: мозг своевременно получит сигнал о том, что человек уже наелся, отметила специалист.

Кому стоит есть борщ с осторожностью

Несмотря на очевидную пользу борща, в зависимости от ингредиентов и способа приготовления, он может подойти не всем.

Если в составе есть лимон, томатная паста или уксус, то они могут сильно раздражать слизистую. Поэтому такой борщ не рекомендуется людям с заболеваниями кишечника и поджелудочной железы, язвой желудка, — предостерегла диетолог.

Свекла, морковь, картофель в вареном виде могут повышать уровень глюкозы. Поэтому людям с диабетом нужно недоваривать их, чтобы этого избежать.

Вегетарианские борщи либо на нежирном мясном бульоне без остроты, соли и кислоты подойдут практически любому человеку, — добавила Соломатина.

